Суд заборонив дві проросійські партії у Херсоні

Апеляційний суд Львова наклав заборону на роботу партії колишнього мера Херсона "Блок Володимира Сальдо", якого окупанти призначили головою своєї адміністрації та партію "Держава", де членом ради розвитку був херсонський колаборант Кирило Стремоусов.
Про це повідомляє рух "Чесно".
Таке рішення суд ухвалив у вівторок. Майно цих партій та всіх їхніх організацій, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.
Рух зазначає, що це вже п'ята та шоста проросійські партії, які за останні дні були заборонені у судовому порядку. Раніше під забороною опинилися "Опоблок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток". Єдина партія, яка подала зустрічний позов, – це проросійський політичний проєкт "Прогресивна соцпартія України" Наталії Вітренко.
Довідка: Партію "Блок Володимира Сальдо" названо на честь колишнього мера Херсона Володимира Сальдо. Регіональний проросійський політичний проєкт було зареєстровано у 2019 році, незадовго до місцевих виборів 2020 року.
Прокуратура Херсонської області відкрила проти Сальдо провадження, оскільки він став одним із 23 зрадників Херсонщини, які взяли російський паспорт.
Окрім Сальдо, у партії є ще 3 зрадників, які входять до так званого "Комітету порятунку Херсонщини "За мир і порядок": чинний депутат міськради Ігор Семенчев, депутат райради Сергій Черевко та кандидат у депутати райради від "Блок Володимира Сальдо" Дмитро Савлученко.
Членами партії "Держава" є херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який входив до ради розвитку партії, голова партії Дмитро Василець, звинувачений у сприянні діяльності терористичної організації, та ще кілька колаборантів.
Партія "Держава" була зареєстрована у 1999 році. Вона позиціонувала себе як лівоцентристська та проросійська партія, заявляла про тисячі членів та центри у всіх регіонах країни.
У 2020 році партію очолив блогер і пропагандист, раніше заарештований за звинуваченнями у допомозі російським бойовикам та за сприяння сепаратистському телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитро Василець.
Про це повідомляє рух "Чесно".
Таке рішення суд ухвалив у вівторок. Майно цих партій та всіх їхніх організацій, згідно з рішенням суду, передається державі. Але саме рішення може бути оскаржене у Верховному Суді.
Рух зазначає, що це вже п'ята та шоста проросійські партії, які за останні дні були заборонені у судовому порядку. Раніше під забороною опинилися "Опоблок", НАШІ, "Соціалісти", "Справедливість та розвиток". Єдина партія, яка подала зустрічний позов, – це проросійський політичний проєкт "Прогресивна соцпартія України" Наталії Вітренко.
Довідка: Партію "Блок Володимира Сальдо" названо на честь колишнього мера Херсона Володимира Сальдо. Регіональний проросійський політичний проєкт було зареєстровано у 2019 році, незадовго до місцевих виборів 2020 року.
Прокуратура Херсонської області відкрила проти Сальдо провадження, оскільки він став одним із 23 зрадників Херсонщини, які взяли російський паспорт.
Окрім Сальдо, у партії є ще 3 зрадників, які входять до так званого "Комітету порятунку Херсонщини "За мир і порядок": чинний депутат міськради Ігор Семенчев, депутат райради Сергій Черевко та кандидат у депутати райради від "Блок Володимира Сальдо" Дмитро Савлученко.
Членами партії "Держава" є херсонський колаборант Кирило Стремоусов, який входив до ради розвитку партії, голова партії Дмитро Василець, звинувачений у сприянні діяльності терористичної організації, та ще кілька колаборантів.
Партія "Держава" була зареєстрована у 1999 році. Вона позиціонувала себе як лівоцентристська та проросійська партія, заявляла про тисячі членів та центри у всіх регіонах країни.
У 2020 році партію очолив блогер і пропагандист, раніше заарештований за звинуваченнями у допомозі російським бойовикам та за сприяння сепаратистському телеканалу "Новороссия ТВ", Дмитро Василець.
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