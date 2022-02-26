"Суд в смартфоні": Рада остаточно схвалила закон

15:11 01 червень Київ, Україна

Президентський законопроєкт №5246, відомий як "суд в смартфоні", був остаточно прийнятий Верховною Радою у вівторок, 1 червня.

Закон передбачає створення інформаційно-телекомунікаційної системи досудового розслідування, яка забезпечить створення, збирання, зберігання, пошук, обробку і передачу матеріалів та інформації в кримінальних процесах.



Матеріали досудового розслідування, які знаходяться в цій системі, будуть передаватися в електронній формі. Однак за рішенням слідчого, дізнавача, прокуратури, слідчого судді або суду їх можуть передавати і в паперовій формі.



Підписані та узгоджені за допомогою електронного підпису документи в системі і їхні копії в електронній та паперовій формі будуть визнаватися оригіналами.



Система буде доступна слідчим, дізнавачам, прокурорам, слідчим суддям, суду, захисникам і іншим учасникам кримінального провадження.



Відзначимо, що в дію закон введуть після закінчення шести місяців з дня його опублікування.