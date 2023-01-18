Суд знову заочно заарештував Януковича





Ще у листопаді 2021 року ГБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев'ятих чиновників під час акцій протесту у 2014 році.. Слідчі встановили, що через дії цієї організованої групи лише у зазначений період загинули 76 українців та понад 800 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.



Наразі вже стосовно всіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.



Також суддя встановив термін стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після якого обвинувальний акт буде направлено до суду.



Раніше Януковичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справах щодо узурпації влади, за Харківськими угодами. Суд заочно обрав запобіжний захід колишньому президентові-втікачеві Віктору Януковичу у вигляді тримання під вартою.Ще у листопаді 2021 року ГБР завершило розслідування щодо злочинів Януковича та інших дев'ятих чиновників під час акцій протесту у 2014 році.. Слідчі встановили, що через дії цієї організованої групи лише у зазначений період загинули 76 українців та понад 800 осіб отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.Наразі вже стосовно всіх 10 підозрюваних заочно обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Також суддя встановив термін стороні захисту для ознайомлення з матеріалами досудового розслідування, після якого обвинувальний акт буде направлено до суду.Раніше Януковичу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у справах щодо узурпації влади, за Харківськими угодами.

Що відомо про революцію гідності

Наприкінці 2013 та на початку 2014 років Україну охопили масові протести, які отримали назву Революція гідності. Вони призвели до зміни влади та втечі за кордон тодішнього президента Віктора Януковича та його соратників. Кульмінацією подій стало масове протистояння на Майдані в Києві 18-20 лютого 2014 р., внаслідок якого було вбито 107 протестувальників та 13 міліціонерів.



ГПУ оголосила підозри у причетності до вбивств на Майдані 66 особам, 46 з яких перебувають у розшуку. В основному звинувачення у розстрілах висунуті співробітникам розформованого спецпідрозділу МВС "Беркут".



Крім того, підозри в організації злочинів висунуті Віктору Януковичу, його старшому сину Олександру, екс-прем'єру Миколі Азарову, ексголові МВС Віталію Захарченку, ексгенпрокурору Віктору Пшонці та його сину Артему та іншим. Більшість із них зараз ховається в Росії. Сукупно у всіх містах України розслідується понад 4,7 тисячі злочинів проти учасників Революції гідності.





