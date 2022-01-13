Суд по MH17 відклав слухання до кінця вересня

21:02 31 серпень Київ, Україна

Суд повернеться до розгляду справи про катастрофу MH-17 над Донбасом 28 вересня 2020 року. Тоді будуть обговорюватися питання захисту.

Про це на брифінгу після засідання заявила представниця суду Марія Кніфф (Marije Knijff).

"Сьогодні захист (обвинуваченого Пулатова - ред.) зробив ряд запитів щодо залучення документів до матеріалів справи. Відповідні документи являють собою запит про правову допомогу, виданий слідчим суддею, і документи або частини документів, які зараз знаходяться в руках слідчого судді. Сьогодні суд постановив, що захист не надав достатніх аргументів для того, щоб зобов'язати слідчого суддю звернутися до захисту з проханням про правову допомогу. Суд прийняв пропозицію прокурора та постановив, що прокуратура повинна дати відповідь на запити захисту, документи повинні бути надані їй до 7 вересня ", - сказала представниця суду.

Крім того, за її словами, суд попросив слідчого суддю висловити свою думку щодо клопотання не пізніше 21 вересня.

Також Кніфф нагадала, що суд у березні поставив адвокату родичів ряд питань щодо намірів родичів і можливості подачі позовів про відшкодування збитків. Питання щодо того, наприклад, чи має суд юрисдикцію розглядати позови про відшкодування збитків.

Як сказала представниця суду, перш ніж відповісти на ці питання, адвокат підкреслив, наскільки важливо, щоб родичі не розглядалися як єдина група, а розглядалися як окремі особи, кожен з яких зазнав жахливу втрату.



Адвокат родичів також звернувся за експертним висновком для допомоги в питаннях щодо того, чи має суд юрисдикцію розглядати позови про відшкодування збитків, які можуть бути подані родичами, і щодо юрисдикції.