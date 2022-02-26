Суд відхилив апеляційні скарги захисту Януковича

17:13 02 жовтень Київ, Україна

Вирок суду першої інстанції у справі про держзраду експрезидента-втікача України Віктора Януковича за рішенням Київського апеляційного суду залишено в силі.
"Київський апеляційний суд відхилив апеляційні скарги захисту Януковича та вирок залишив без змін. З цього моменту Янукович офіційно вважається засудженим", - сказав Кравченко.
фото: судебное решение по делу Януковича
Адвокат Януковича Віталій Сердюк заявив в Facebook, що рішення апеляційного суду оскаржать у Верховному суді.
"Вина Віктора Януковича не доведена, рішення суду виключно політичне. Воно буде оскаржене у Верховному суді в найкоротші терміни", - заявив він.
Відзначимо, 24 січня Оболонський райсуд Києва виніс експрезиденту України Віктору Януковичу вирок у справі про державну зраду - 13 років ув'язнення. Суд постановив визнати Януковича винним у скоєнні злочинів за ч. 1 ст. 111, ч. 5 ст. 27 ч. 2 ст. 437 КК України.