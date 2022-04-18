Суд Києва переніс розгляд апеляції у справі Медведчука

11:53 20 липня Київ, Україна

У зв'язку з тим, що колегія суддів не встигла ознайомитися з матеріалами провадження, суд відклав розгляд апеляції на рішення про продовження запобіжного заходу Віктору Медведчуку

Відповідне рішення було прийняте на засіданні суду сьогодні, 20 липня.

"Наступне судове засідання відбудеться 30 липня о 10:30, в зв'язку з тим, що матеріали справи надійшли з Печерського суду 20 липня і судді не встигли з ними ознайомитися", - сказала суддя.

Що було раніше



15 липня стало відомо, що адвокати Медведчука подали апеляцію на продовження йому терміну домашнього арешту.



Зараз домашній арешт йому продовжений до 7 вересня.



Про справу

У травні цього року генеральна прокурорка Ірина Венедиктова заявила, що народним депутатам Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку повідомлено про підозру у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим.



Вже 13 травня Печерський районний суд Києва відправив під цілодобовий домашній арешт народного депутата України Віктора Медведчука. 20 травня СБУ отримала дозвіл на затримання Тараса Козака. Він був оголошений в розшук. В СБУ говорили, що Козак знаходиться в Росії, Медведчук зазначав, що в Білорусі.



У липні Печерський районний суд Києва продовжив на 6 місяців термін досудового розслідування у кримінальній справі за підозрою, зокрема, в державній зраді Медведчука і Козака.