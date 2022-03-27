Суд Італії визнав Віталія Марківа невинним

Після судових розглядів і безпідставних звинувачень українського нацгвардійця Віталія Марківа в загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом, італійський апеляційний суд визнав його невинним.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомила Людмила Денисова.
У вівторок, 3 листопада, в Мілані пройшло чергове засідання апеляційного суду у справі Віталія Марківа. Суд вирішував, чи потрібно долучати до матеріалів справи експертизи Нацполіції, які доводять невинність нацгвардійця.
Виступаючи в суді, Марків підкреслив, що ні українська армія, ні Нацгвардія ніколи не стріляли в цивільних. Він попросив долучити до справи документи, які підтверджують, що за весь час в ув’язненні він не порушив правил і отримував кращі характеристики від керівництва.
Адвокат Марківа Донателла Рапетті, своєю чергою, підкреслила, що вирок у 24 роки не може ґрунтуватися на припущеннях і здогадах, без проведення розслідування на місці злочину.
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