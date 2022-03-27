Суд Італії визнав Віталія Марківа невинним

21:34 03 листопада Київ, Україна

Після судових розглядів і безпідставних звинувачень українського нацгвардійця Віталія Марківа в загибелі італійського фотографа Андреа Роккеллі і російського перекладача Андрія Миронова під Слов'янськом, італійський апеляційний суд визнав його невинним.