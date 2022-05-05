Суд Іспанії відпустив Шарія

17:51 05 травня Київ, Україна

Суд Іспанії погодився залишити на волі під підписку про невиїзд проросійського блогера Анатолія Шарія доти, доки Україна не попросить про його екстрадицію.

Про це повідомляє видання El Pais.



Шарія, який багато років живе у прибережному іспанському муніципалітеті Рода-де-Бера (Таррагона), заарештували в середу у нього вдома.



Агенти Корпусу національної поліції (КНП) виконали ордер на арешт, виданий київською владою, яка веде розслідування щодо нього за "державну зраду" та "розпалювання ворожнечі". Україна звинувачує Шарія в тому, що він знаходиться в службі росії з 2014 року.



У четвер суд погодився залишити його на волі доти, доки Україна не попросить про його екстрадицію.



Голова слідчого суду Хосе Луїс Калама заборонив Шарію залишати Іспанію, вилучив його паспорт та зобов'язав його двічі на місяць з'являтися до найближчого суду.



Ці заходи припиняють свою дію протягом місяця, якщо Київ "офіційно не подасть запиту на екстрадицію". Прокуратура також просила його тимчасово звільнити.