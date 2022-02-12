Суд дав дозвіл на затримання нардепа Козака

17:09 20 травень Київ, Україна

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання соратника Медведчука - народного депутата України Тараса Козака

Про це повідомляє СБУ.

"За клопотанням слідчого СБУ, погодженим генеральним прокурором України, сьогодні Печерський районний суд Києва дав дозвіл на затримання народного депутата від "Опозиційної платформи - За життя" Козака", - йдеться в повідомленні.

Раніше слідчі СБУ оголосили Козака в розшук.



Це сталося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру.



Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються в скоєнні державної зради і замаху на розкрадання національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

«СБУ має аргументовані докази протиправної діяльності і співпраці даних осіб з країною-агресором», - відзначили в спецслужбі. Зараз триває досудове слідство.

Відзначимо, Медведчук на суді стверджував, що Козак знаходиться в Білорусі на лікуванні. Однак в апараті Верховної Ради повідомили, що Козак офіційно не перебуває ні у відпустці, ні у відрядженні, ні на лікарняному. Однак в Україні його поки немає.