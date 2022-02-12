Суд дав дозвіл на затримання нардепа Козака

Печерський райсуд Києва дав дозвіл на затримання соратника Медведчука - народного депутата України Тараса Козака.
Про це повідомляє СБУ.
Раніше слідчі СБУ оголосили Козака в розшук.
Це сталося після того, як 11 травня народним депутатам Віктору Медведчуку і Козаку було оголошено про підозру.
Зокрема, Медведчук і Козак підозрюються в скоєнні державної зради і замаху на розкрадання національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму за ч. 1 ст. 111, ч. 3 ст. 15 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.
Відзначимо, Медведчук на суді стверджував, що Козак знаходиться в Білорусі на лікуванні. Однак в апараті Верховної Ради повідомили, що Козак офіційно не перебуває ні у відпустці, ні у відрядженні, ні на лікарняному. Однак в Україні його поки немає.
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