Суд заарештував знаменитий «золотий вагон» Медведчука

17:32 22 червня Київ, Україна

Суд Львова наклав арешт на залізничний вагон-ресторан підозрюваного у держзраді Віктора Медведчука , виявлений під час обшуку його маєтку.

Про це повідомили в Офісі Генпрокурора.

17 червня суддя задовольнив клопотання генеральної прокурорки Ірини Венедиктової та наклав арешт на майно підозрюваного Медведчука, яке було виявлено у процесі проведення обшуку 7 червня у будинку та на земельній ділянці, що належать йому на праві приватної власності.



Всього заарештовано 279 картин, 4 статуетки, 10 годинників, 5 чашок, 1 келих, 1 піднос, 2 вази, 1 графін, 2 підставки, 2 срібні підсклянники, 1 чайник, 31 коробка з елементами посуду, залізничний вагон-ресторан з меблями, предмет інтер'єру та посуду.



Слідчі Головного слідчого управління оперативного супроводу співробітників Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції здійснюють досудове розслідування за фактами протиправних дій посадових осіб товариства, кінцевим бенефіціаром якого є дружина депутата Верховної Ради Віктора Медведчука Оксана Марченко.