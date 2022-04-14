Суд заарештував у кума Путіна Медведчука та його дружини 23 будинки, 26 авто, а також 32 квартири

13 квітня Личаківський районний суд Львова за поданням Державного бюро розслідувань заарештував 154 об'єкти рухомого та нерухомого майна Віктора Медведчука та його дружини Оксани Марченко.
Під арешт потрапили 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць, моторна яхта, частки у статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи Марченко.
Нагадаємо, Віктора Медведчука у ЗМІ називають кумом Володимира Путіна. За даними Forbes, у 2004 році президент росії став хрещеним батьком молодшої дочки Медведчука Дарії.
11 травня 2021 року в Україні стосовно Віктора Медведчука було порушено справу про державну зраду. Він перебував під домашнім арештом, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф втік і перебував у розшуку. Через 48 днів його затримали під час спроби виїхати за кордон.
Під арешт потрапили 26 автомобілів, 30 земельних ділянок, 23 будинки, 32 квартири, 17 паркомісць, моторна яхта, частки у статутних капіталах у 25 компаніях, бенефіціарним власником яких є Віктор Медведчук чи Марченко.
Нагадаємо, Віктора Медведчука у ЗМІ називають кумом Володимира Путіна. За даними Forbes, у 2004 році президент росії став хрещеним батьком молодшої дочки Медведчука Дарії.
11 травня 2021 року в Україні стосовно Віктора Медведчука було порушено справу про державну зраду. Він перебував під домашнім арештом, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення рф втік і перебував у розшуку. Через 48 днів його затримали під час спроби виїхати за кордон.
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