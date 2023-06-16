Суд заарештував майно колишнього депутата ОПЗЖ у Херсонській області

Суд заарештував майно колишнього депутата Херсонської обласної ради, який очолював "міністерство сільського господарства та рибальства" на тимчасово захопленій території.
Згідно з повідомленням Служби безпеки України (СБУ) 31 травня, активи зрадника та його сім'ї оцінили в 500 мільйонів гривень.
Близько 400 об'єктів нерухомості, включаючи 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 гектарів на півдні України, юридично заблоковано. Крім того, було заарештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права у 5 агрокомпаніях та 3 торгових марках.
За даними слідства, колишній депутат був членом забороненої партії ОПЗЖ та підтримав російських загарбників після захоплення частини Херсонщини. На знак "лояльності" його було призначено керівником окупаційної адміністрації та створеної агресором "міжвідомчої комісії з контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції". На цій посаді він брав участь у розграбуванні майна аграріїв та незаконному вивезенні зерна до росії.
СБУ висунула йому звинувачення за двома статтями: колабораційна діяльність та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. За ці злочини йому загрожує довічне ув'язнення.
Наразі фігурант ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки вже передані до управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
Згідно з повідомленням Служби безпеки України (СБУ) 31 травня, активи зрадника та його сім'ї оцінили в 500 мільйонів гривень.
Близько 400 об'єктів нерухомості, включаючи 350 земельних ділянок загальною площею понад 1200 гектарів на півдні України, юридично заблоковано. Крім того, було заарештовано десятки транспортних засобів, 15 банківських рахунків, а також корпоративні права у 5 агрокомпаніях та 3 торгових марках.
За даними слідства, колишній депутат був членом забороненої партії ОПЗЖ та підтримав російських загарбників після захоплення частини Херсонщини. На знак "лояльності" його було призначено керівником окупаційної адміністрації та створеної агресором "міжвідомчої комісії з контролю за здійсненням перевезень сільгосппродукції". На цій посаді він брав участь у розграбуванні майна аграріїв та незаконному вивезенні зерна до росії.
СБУ висунула йому звинувачення за двома статтями: колабораційна діяльність та державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. За ці злочини йому загрожує довічне ув'язнення.
Наразі фігурант ховається від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Його корпоративні права, торгові марки та банківські рахунки вже передані до управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами (АРМА).
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