«Соромно за свою країну»: радник Росії при ООН подав у відставку через війну в Україні

Сьогодні МЗС не займається дипломатією. Він сіє брехню, розпалює ненависть та війну. Дипломатія обслуговує приватні інтереси вузького кола осіб, які не мають нічого спільного зі справжніми потребами українського суспільства. У Росії більше не залишилося союзників і пояснення цього - агресивна політика нашої країни, а не горезвісна русофобія, про яку постійно говорять на російському телебаченні.

Я навчався на дипломата і хотів би й надалі працювати на свою країну. Але сьогодні, на жаль, залишатися на держслужбі і слідувати згубному політичному курсу означає зраджувати свою Батьківщину. Не хочу і не можу цього робити. У зв’язку з цим я прийняв рішення звільнитися», - заявляє дипломат.

"На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму в роботі МЗС весь час зростав. Проте в останні роки це набуло просто катастрофічного масштабу. Замість неупередженого інформування про те, що відбувається, неупередженого аналізу та тверезого прогнозування — пропагандистські кліше на кшталт радянських газет 30-х років. Вибудовано систему, яка обманює сама себе. Міністр Лавров – гарна ілюстрація деградації цієї системи. За 18 років він пройшов шлях від професіонала та освіченого інтелектуала, на якого хотілося дорівнювати багатьом співробітникам міністерства, до людини, що постійно транслює суперечать один одному заяви і загрозливого світу (тобто й Росії теж) ядерною зброєю!