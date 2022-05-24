«Соромно за свою країну»: радник Росії при ООН подав у відставку через війну в Україні

Зі постійного представництва Росії при відділенні ООН
та інших міжнародних організацій у Женеві звільнився дипломат, радник Борис Бондарєв. Дипломат розіслав іноземним колегам жорсткий лист, у якому засудив агресивну війну, розв'язану Володимиром Путіним проти України.
"За двадцять років роботи мені доводилося спостерігати різні віражі нашої зовнішньої політики, але ніколи ще мені не було так соромно за свою країну та свою роботу, як 24 лютого цього року. Розв'язана путіним агресивна війна з Україною, а за фактом із усім західним світом, — не лише злочин проти українського народу, а й, мабуть, найтяжчий злочин проти народу росії, який жирною літерою Z перекреслив усі надії на поступовий розвиток у нашій країні процвітаючого демократичного. товариства", - написав Бондарєв.
За словами дипломата, ті, хто задумав цю війну, хочуть тільки одного — залишитися при владі назавжди, жити в помпезних безсмачних палацах, плавати на яхтах, за тоннажем і вартістю, порівнянним з усім Військово-Морським флотом Росії, насолоджуючись необмеженою владою та цілковитою безкарністю.. Заради цього вони готові принести в жертву багато життів. Тисячі росіян та українців уже загинули заради цієї мети.
"На жаль, всі ці двадцять років рівень брехні та непрофесіоналізму в роботі МЗС весь час зростав. Проте в останні роки це набуло просто катастрофічного масштабу
. Замість неупередженого інформування про те, що відбувається, неупередженого аналізу та тверезого прогнозування — пропагандистські кліше на кшталт радянських газет 30-х років. Вибудовано систему, яка обманює сама себе. Міністр Лавров – гарна ілюстрація деградації цієї системи. За 18 років він пройшов шлях від професіонала та освіченого інтелектуала, на якого хотілося дорівнювати багатьом співробітникам міністерства, до людини, що постійно транслює суперечать один одному заяви і загрозливого світу (тобто й Росії теж) ядерною зброєю!
Сьогодні МЗС не займається дипломатією. Він сіє брехню, розпалює ненависть та війну. Дипломатія обслуговує приватні інтереси вузького кола осіб, які не мають нічого спільного зі справжніми потребами українського суспільства. У Росії більше не залишилося союзників і пояснення цього - агресивна політика нашої країни, а не горезвісна русофобія, про яку постійно говорять на російському телебаченні.
Я навчався на дипломата і хотів би й надалі працювати на свою країну. Але сьогодні, на жаль, залишатися на держслужбі і слідувати згубному політичному курсу означає зраджувати свою Батьківщину. Не хочу і не можу цього робити. У зв’язку з цим я прийняв рішення звільнитися», - заявляє дипломат.
Прес-секретар президента Росії Дмитро Пісків прокоментував відставку радника постійного представництва Росії при ООН в Женеві Бориса Бондарєва, на знак протесту проти російського вторгнення в Україну.
"Пан Бондарєв більше не з нами, скоріше, він проти нас... Він засуджує дії російського керівництва, а дії російського керівництва підтримуються практично всім населенням нашої країни. Виходить, цей пан виступив проти загальної консолідованої думки нашої країни", - заявив Лавров.
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