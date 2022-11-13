Стрімкий контрнаступ на Мелітополь передбачив Арестович

У Мелітопольському районі Запорізької області можливий дуже швидкий контрнаступ ЗСУ, оскільки там широкий степ. Про це у суботу, 12 листопада, розповів радник ВП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".
За його словами, цей район дуже відрізняється від Херсонської області, і воювати в Мелітопольському районі "одне задоволення".
Він зазначив, що противник це розуміє, саме тому риє укріплення на півночі захопленого Криму.
Арестович додав, що там "дуже швидко може статися все".
Раніше глава Меджлісу закликав росіян терміново залишити Крим, не відкладаючи на "потім" і не сподіваючись на російське "авось".
Нагадаємо, кілька днів тому у Мелітополі прогриміли чотири вибухи.
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