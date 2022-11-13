Стрімкий контрнаступ на Мелітополь передбачив Арестович

07:13 13 листопада Київ, Україна

У Мелітопольському районі Запорізької області можливий дуже швидкий контрнаступ ЗСУ, оскільки там широкий степ. Про це у суботу, 12 листопада, розповів радник ВП Олексій Арестович в ефірі "Фейгін Live".

За його словами, цей район дуже відрізняється від Херсонської області, і воювати в Мелітопольському районі "одне задоволення".

"Мелітопольщина, Запорізька область дуже сильно відрізняється від Херсонської… - там набагато менше іригаційних споруд, які є перешкодою, і такий широкий привільний степ, яким навіть поза дорогами можна дуже спритно просуватися і наступати дуже швидко. Швидше, ніж у Харківській області", - сказав Арестович.

Він зазначив, що противник це розуміє, саме тому риє укріплення на півночі захопленого Криму.

Арестович додав, що там "дуже швидко може статися все".

Раніше глава Меджлісу закликав росіян терміново залишити Крим, не відкладаючи на "потім" і не сподіваючись на російське "авось".

Нагадаємо, кілька днів тому у Мелітополі прогриміли чотири вибухи.