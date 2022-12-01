Стратегія росії щодо знищення критичної інфраструктури України не така ефективна - розвідка

09:49 01 грудня Київ, Україна

Розвідка Великобританії вважає, що у росії проблеми з ефективністю стратегії ударів по критичній інфраструктурі України.



Про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Великобританії у четвер.

"Починаючи з жовтня 2022 року, росія неодноразово атакувала електророзподільну мережу України, насамперед крилатими ракетами. Це, ймовірно, перший приклад спроби росії реалізувати концепцію стратегічної операції зі знищення критично важливих цілей, яка є ключовим компонентом військової доктрини, прийнятої нею останніми роками", - йдеться у зведенні.



За задумом росії, концепція передбачає використання ракет далекого радіусу дії для завдання ударів по критично важливих об'єктах національної інфраструктури ворожої держави, а не по її збройних силах, з метою деморалізації населення і, зрештою, примусу керівництва країни до капітуляції.



Російські удари продовжують викликати дефіцит електроенергії, що призводить до невибіркових, широкомасштабних гуманітарних страждань по всій Україні, наголошується у звіті.



Однак ефективність цієї стратегії, ймовірно, не така висока, оскільки росія вже витратила значну частину своїх придатних ракет проти тактичних цілей.



Крім того, оскільки Україна за дев'ять місяців війни успішно мобілізувалася, матеріальний та психологічний ефект цієї операції, ймовірно, буде меншим, ніж якби вона була розгорнута у початковий період війни, зазначила британська розвідка.