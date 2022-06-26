Стратегія, щоб повернути всю нашу територію, – голова ГУР про плани Генштабу

07:05 26 червня Київ, Україна

Україна може досягти перемоги над Росією лише за допомогою військової сили. Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Reuters, оприлюдненому у суботу, 25 червня.

"Стратегія дуже проста. Стабілізувати ситуацію. Отримати необхідну кількість техніки та підготувати необхідну кількість сил та засобів для початку контрнаступу, щоб повернути всю нашу територію", - сказав він.

Глава ГУР підкреслив, що українці "не повинні чекати на диво, що вони (загарбники - ред.) втомляться і перестануть хотіти воювати".

"Ми відвоюємо свою територію внаслідок нашого контрнаступу", - запевнив Буданов.

При цьому він анонсував, що перші "видимі результати" дій ЗСУ на Херсонщині з'являться за місяць-півтора.

"З серпня слід очікувати на видимі результати військової діяльності від України. Просто почекайте небагато, і побачимо, що це принесе", - уточнив Буданов і додав, що контрнаступ буде складним, але можливим.

Раніше глава ГУР передрік, що до кінця року бойові дії на території України знизяться практично до нуля.