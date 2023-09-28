Стратегічне співробітництво: Україна готується до Форуму оборонних індустрій
14:14 28 вересня Київ, Україна
Глава Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що вже найближчими днями у Києві відбудеться Форум оборонних індустрій, участь у якому підтвердили понад 165 компаній із різних країн світу.
Про це Дмитро Кулеба сказав в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
"За кілька днів ми проводимо у Києві Форум оборонних індустрій. Це наша ініціатива, тому що ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість поставок лише за рахунок складів. Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва, перш за все в Україні. Ми працюємо разом з міністром зі стратегічних галузей промисловості Камишиним та міністром оборони Умеровим для того, щоб максимально отримати в цьому синергію та результат", - розповів Кулеба.
За його словами, перший український Форум оборонних індустрій збере у Києві представників не лише європейських компаній, а й інших частин світу.
"Оскільки всі відчувають вигоду від цього, тому що ти виробляєш щось із Україною, зміцнюєш Україну, отримуєш досвід до бойового використання цієї зброї і можеш її ще більше вдосконалювати, підвищувати її вартість плюс втілювати спільні технологічні проєкти. Ми просто, в хорошому сенсі цього слова, потрапили в "живий нерв" світової політики, тому що, на жаль, є часи озброюватися, тому що є такі персонажі як путін, який живе категоріями війни, а не миру", - сказав міністр.
Кулеба поінформував, що ідея форуму народилася в МЗС ще навесні цього року, і зараз за дорученням президента Зеленського МЗС, Мінстратегпром та Міноборони однією командою працюють над організацією цього заходу. Він додав, що це приклад реальної командної роботи трьох міністерств на користь оборони України.
"Основний фокус зараз, безумовно, на компаніях, підписання ними контрактів, створення альянсів. І тут робота Мінстратегпрому та Міноборони є ключовою, щоб наповнити це все реальним змістом. А МЗС відповідно працює з кожною країною, щоб вони делегували максимальну кількість компаній. Ми створюємо "політичну парасольку" для форуму, щоб компанії бачили: те, що вони планують робити разом з Україною, користується політичною підтримкою їхніх урядів, а також ЄС та НАТО", - наголосив Дмитро Кулеба.
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