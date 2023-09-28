Стратегічне співробітництво: Україна готується до Форуму оборонних індустрій

"За кілька днів ми проводимо у Києві Форум оборонних індустрій. Це наша ініціатива, тому що ми розуміємо, що потрібно думати стратегічно і не можна забезпечувати сталість поставок лише за рахунок складів. Потрібно забезпечувати за рахунок нарощування виробництва, перш за все в Україні. Ми працюємо разом з міністром зі стратегічних галузей промисловості Камишиним та міністром оборони Умеровим для того, щоб максимально отримати в цьому синергію та результат", - розповів Кулеба.