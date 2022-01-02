Страшний сон Путіна чи чого боїться Росія

10:14 02 січень Київ, Україна

На думку Путіна, вступ України до НАТО зробить її озброєною та дуже небезпечною сусідкою, яка постійно загрожуватиме Росії. А ще господар Кремля глибоко вірить, що, ставши членом НАТО, Україна стане "небезпечнішою, ніж НАТО".

У своєму інтерв'ю журналіст-міжнародник Іван Яковіна ще раз зауважив, що метою стратегії та політики Путіна залишається ліквідація України як держави. Тому для нашої країни НАТО є єдиним гарантом безпеки.

Крім того, вступ України до НАТО став би вигідним для всього світового загалу, адже це могло б докорінно змінити політику Росії.. І це на користь Заходу.

Як зазначив Яковина, найбільше Кремль лякає те, що військова міць України підтримуватиметься військовими базами НАТО.

"Це найстрашніший сон Володимира Путіна, він цього найбільше боїться", - сказав він.

Саме тому Росія висуває вимоги, спрямовані на відмову від вступу України до НАТО і, головне, розміщення на її території потужних військових баз НАТО.

У ході телефонної розмови 30 грудня Джо Байден ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну, що продовження агресії проти України може спричинити санкції та посилення присутності США в Європі.. Таким чином США дали зрозуміти, що Путін "не може рухатися в Україну".

А 24 колишні службовці нацбезпеки та експерти США по РФ закликали уряд США негайно опублікувати план заходів, який вже підготовлений на випадок наступу Росії на Україну, щоб зробити попереджувальну дію на плани Москви до того, як вона "зробить вибір на користь подальшої військової ескалації".