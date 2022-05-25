Країни третього світу найбільше постраждають через російську агресію проти України

Світ зіткнувся з потрійною кризою – продовольчою, паливною та фінансовою – внаслідок російської агресії проти України, і найбільше постраждають від неї найбідніші країни.
Про це попередив керівник ПРООН Ахім Штайнер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.
Війна провокує підвищення цін на продукти та паливо по всьому світу. США та Європа у відповідь на товарний шок піднімають відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. А через це дорожчають позики для країн, що розвиваються, які набралися боргів під час пандемії коронавірусу.
Війна провокує підвищення цін на продукти та паливо по всьому світу. США та Європа у відповідь на товарний шок піднімають відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. А через це дорожчають позики для країн, що розвиваються, які набралися боргів під час пандемії коронавірусу.
На його думку, висока інфляція та відсоткові ставки можуть призвести до дефолту понад 70 країн. Першою з них стала Шрі-Ланка, яка не змогла розплатитися з боргами на тлі протестів і розвалу уряду.
За оцінкою віцеголови S&P Global Деніела Єргіна, нинішня енергетична криза – найгірша з часів нафтового шоку 1970-х років. Цього разу вона одночасно охопила усі три основні види викопного палива: нафту, природний газ та вугілля.
Високі ціни на енергоносії підштовхують вгору і ціни на продукти, тому що 70% їхньої вартості – це пальне, заявив Єргін.
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