Країни третього світу найбільше постраждають через російську агресію проти України

12:26 25 травня Киев, Украина

Світ зіткнувся з потрійною кризою – продовольчою, паливною та фінансовою – внаслідок російської агресії проти України, і найбільше постраждають від неї найбідніші країни.





Війна провокує підвищення цін на продукти та паливо по всьому світу. США та Європа у відповідь на товарний шок піднімають відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. А через це дорожчають позики для країн, що розвиваються, які набралися боргів під час пандемії коронавірусу. Про це попередив керівник ПРООН Ахім Штайнер під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі.Війна провокує підвищення цін на продукти та паливо по всьому світу. США та Європа у відповідь на товарний шок піднімають відсоткові ставки, щоб стримати інфляцію. А через це дорожчають позики для країн, що розвиваються, які набралися боргів під час пандемії коронавірусу.

"Ми щосили намагаємося реагувати відповідно до масштабів кризи. У багатьох країн, що розвиваються, грошей у скарбничці просто не залишилося", — сказав Штайнер.

На його думку, висока інфляція та відсоткові ставки можуть призвести до дефолту понад 70 країн. Першою з них стала Шрі-Ланка, яка не змогла розплатитися з боргами на тлі протестів і розвалу уряду.

"Триголова гідра енергоресурсів, продуктів і боргів" призведе до "краху сімейних доходів і державних послуг у багатьох країнах, що розвиваються", прогнозує президент Open Society Foundations Марк Меллок Браун.



За оцінкою віцеголови S&P Global Деніела Єргіна, нинішня енергетична криза – найгірша з часів нафтового шоку 1970-х років. Цього разу вона одночасно охопила усі три основні види викопного палива: нафту, природний газ та вугілля.



Високі ціни на енергоносії підштовхують вгору і ціни на продукти, тому що 70% їхньої вартості – це пальне, заявив Єргін.