Країни НАТО та G7 засудили російські обстріли України

14:41 16 листопада Київ, Україна





Про це йдеться у спільній заяві Канади, Європейської комісії, Франції, Європейської ради, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії та Японії. Країни НАТО , ЄС та Японія засудили масований ракетний удар росії по Україні 15 листопада, а також підтвердили підтримку України та готовність притягнути рф до відповідальності за агресію.Про це йдеться у спільній заяві Канади, Європейської комісії, Франції, Європейської ради, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії та Японії.

"Ми засуджуємо варварські ракетні удари, яких росія завдала у вівторок по українських містах та цивільній інфраструктурі", - йдеться у заяві.

Лідери країн-підписантів заяви обговорили вибух у східній частині Польщі поблизу кордону з Україною.

“Ми надаємо повну підтримку та всю допомогу польському розслідуванню. Ми погодилися підтримувати тісний контакт, щоб визначити належні кроки, допоки триває розслідування", — наголошується в документі.

Країни також підтвердили "непорушну підтримку України та українського народу на тлі російської агресії, а також готовність притягти росію до відповідальності за її зухвалі обстріли українських населених пунктів".