Країни НАТО та G7 засудили російські обстріли України

Країни НАТО, ЄС та Японія засудили масований ракетний удар росії по Україні 15 листопада, а також підтвердили підтримку України та готовність притягнути рф до відповідальності за агресію.
Про це йдеться у спільній заяві Канади, Європейської комісії, Франції, Європейської ради, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії та Японії.
Про це йдеться у спільній заяві Канади, Європейської комісії, Франції, Європейської ради, Німеччини, Італії, Нідерландів, Іспанії, США, Великобританії та Японії.
Лідери країн-підписантів заяви обговорили вибух у східній частині Польщі поблизу кордону з Україною.
Країни також підтвердили "непорушну підтримку України та українського народу на тлі російської агресії, а також готовність притягти росію до відповідальності за її зухвалі обстріли українських населених пунктів".
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