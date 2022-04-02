Країни Люблінського трикутника підтримали членство України в НАТО і ЄС

12:02 07 липня Київ, Україна

Глави МЗС України, Литви і Польщі - Люблінський трикутник, підписали низку спільних документів, зокрема, про загальну історичну спадщину і загальні цінності.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Вільнюсі на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні в середу, 7 липня.



За його словами, він двічі зустрічався зі своїми колегами з Литви та Польщі - вчора ввечері і сьогодні вранці. Напередодні керівники зовнішньополітичних відомств обговорили Північний потік-2, євроатлантичну інтеграцію України, ситуацію в Білорусі.

"Сьогодні вранці... ми - міністри закордонних справ Люблінського трикутника - підписали два документи і затвердили ще один, тобто всього три документи", - сказав Кулеба.

Перший документ - це декларація про загальну історичну спадщину і загальні цінності.

"У цьому документі ми констатуємо те, що об'єднує наші країни не тільки в минулому, але і в майбутньому. В майбутньому це, безумовно, єдина Європа. І Литва, і Польща в цій декларації підтверджують, що докладатимуть усіх зусиль, щоб Україна стала членом НАТО і ЄС, підтримують Кримську платформу, засуджують російську агресію проти нашої держави", - пояснив Кулеба.

Ще одним важливим елементом документа є визнання того факту, що Конституція Пилипа Орлика є "невіддільною і важливою частиною загальної демократичної правової традиції нашої частини Європи, так само як перша польська Конституція і акти законодавства Великого князівства Литовського".



Кулеба підкреслив, що Люблінський трикутник - це альтернатива "русскому миру" в цій частині Європи, тому міністри цих країн сподіваються, що до них приєднається і Білорусь.



Другий документ - це дорожня карта розвитку Люблінського трикутника, в яку входять різні питання - від економіки і молодіжних обмінів до протидії гібридним загрозам.



Нарешті, третій документ - це план заходів з протидії дезінформації.