Країни Люблінського трикутника підтримали членство України в НАТО і ЄС

Глави МЗС України, Литви і Польщі - Люблінський трикутник, підписали низку спільних документів, зокрема, про загальну історичну спадщину і загальні цінності.
Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у Вільнюсі на Міжнародній конференції з питань реформ в Україні в середу, 7 липня.
За його словами, він двічі зустрічався зі своїми колегами з Литви та Польщі - вчора ввечері і сьогодні вранці. Напередодні керівники зовнішньополітичних відомств обговорили Північний потік-2, євроатлантичну інтеграцію України, ситуацію в Білорусі.
За його словами, він двічі зустрічався зі своїми колегами з Литви та Польщі - вчора ввечері і сьогодні вранці. Напередодні керівники зовнішньополітичних відомств обговорили Північний потік-2, євроатлантичну інтеграцію України, ситуацію в Білорусі.
Перший документ - це декларація про загальну історичну спадщину і загальні цінності.
Ще одним важливим елементом документа є визнання того факту, що Конституція Пилипа Орлика є "невіддільною і важливою частиною загальної демократичної правової традиції нашої частини Європи, так само як перша польська Конституція і акти законодавства Великого князівства Литовського".
Кулеба підкреслив, що Люблінський трикутник - це альтернатива "русскому миру" в цій частині Європи, тому міністри цих країн сподіваються, що до них приєднається і Білорусь.
Другий документ - це дорожня карта розвитку Люблінського трикутника, в яку входять різні питання - від економіки і молодіжних обмінів до протидії гібридним загрозам.
Нарешті, третій документ - це план заходів з протидії дезінформації.
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