Країни G7 планують запровадити санкції проти Китаю, КНДР та Ірану - Bloomberg

07:39 09 лютого Київ, Україна

Учасники Великої сімки розглядають можливість введення санкцій проти компаній з Китаю, Північної Кореї та Ірану, які, ймовірно, надають росії товари військового призначення.



Про це у середу, 8 лютого, повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



За даними видання, метою країн G7 є узгодження такого пакету санкцій до 24 лютого – роковин повномасштабного вторгнення росії в Україну.



При цьому, за словами джерел Bloomberg, ці обмеження все ще перебувають на стадії формування, і дії, які вживатимуть держави Великої сімки, можуть бути різними.



У виданні додають, що компанії, які можуть бути включені до списку, також перебувають у стадії узгодження.



У Раді національної безпеки США відмовилися надавати виданню будь-яку інформацію з цього питання.