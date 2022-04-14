Країни Євросоюзу запрошені на саміт Кримської платформи

07:23 18 листопада Київ, Україна

Українська сторона роз'яснила представникам країн Євросоюзу мету створення Кримської платформи і запросила взяти участь в установчих зборах, які заплановані на травень 2021 року.

Про це повідомляє пресслужба МЗС України.



Відзначається, що заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова провела зустріч з послами країн ЄС в Україні, під час якої розповіла їм про поточну ситуацію в Криму, проблеми порушення прав людини, норм гуманітарного права, дискримінації на півострові.



Крім цього, вона подякувала представникам країн Євросоюзу за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, включаючи введення санкцій проти Росії, а також запросила на перший саміт Кримської платформи, який запланований на першу половину наступного року.



Нагадаємо, міжнародний саміт Кримської платформи по деокупації півострова може відбутися 21 травня 2021 року в Києві.