Країни Євросоюзу розділилися на різні табори під час обговорення ембарго на російські енергоносії

17:31 23 березня Київ, Україна

На тлі масових військових злочинів Росії в Україні Німеччина та Нідерланди виступають проти ембарго на російські енергоносії, зокрема, ці країни блокують заборону на імпорт російської нафти.

Про це повідомляє Reuters.



Відтак, під час зустрічі у понеділок міністри закордонних справ країн ЄС так і не дійшли розуміння, чи вводити санкції проти енергетичного сектору Росії через її вторгнення в Україну.



Німеччина та Нідерланди заявили, що блок занадто сильно залежить від російської нафти та газу, щоб ухвалити рішення про ембарго. Країни вважають, що ЄС залежить від російської нафти та газу, і не може зараз відключитися.



"Питання нафтового ембарго - це не питання, хочемо ми чи не хочемо, а питання, наскільки ми залежимо від нафти", - заявляла раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Крім того, зазначила вона, є й інші країни-члени, які не можуть зупинити імпорт нафти "з дня на день". Німеччина вважає, що ЄС має працювати над зменшенням залежності від Москви в енергетичному секторі.



При цьому Італія, яка залежить від російського газу, апелює до і без того високих цін на енергоносії. Санкції з вугілля є червоною лінією для Німеччини, Польщі та Данії. При цьому є табір, для яких недоторканна нафта, зокрема Нідерланди.



При цьому володарський табір представлений країнами Балтії, які хочуть більш суворих санкцій проти агресора.. Регіон хоче нафтового ембарго, а міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс публічно виступав за повний пакет санкцій, включаючи блокування портів:



Чому Європа має дати Путіну більше часу, щоб заробити більше грошей на нафті та газі? Чи більше часу використовувати європейські порти? Чи більше часу на використання несанкціонованих російських банків у Європі? Настав час вимкнути харчування”, – написав він у Twitter.



За словами співрозмовників агентства, інші потенційні санкції, що обговорюються, включають закриття лазівок у трастових фондах, якими користуються олігархи, розширення санкційного списку, закриття портів ЄС для російських кораблів і відключення більшої кількості російських банків від SWIFT.



Все це знову обговорюватиметься у четвер, коли президент США Джо Байден перебуватиме у Брюсселі для переговорів з НАТО, ЄС та членами Великої сімки, включаючи Японію, щодо більш жорстких санкцій проти Москви.