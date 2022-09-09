Країни ЄС можуть переглянути рішення щодо вже виданих росіянам віз

19:25 09 вересня Київ, Україна

Європейська комісія порекомендувала країнам Євросоюзу переглянути рішення щодо вже виданих росіянам віз. Член ЄК із внутрішніх справ Ільва Юханссон оцінила їхню кількість як «менш ніж мільйон».

На її думку, тепер, коли угоду про спрощений візовий режим з росією скасовано, країнам ЄС потрібно вирішити, чи мають залишатися дійсними вже видані шенгени.



Це не просто нагода для країн-членів, це рекомендація.

Юханссон додала, що незабаром ЄК опублікує керівництво про те, як слід діяти за нових умов стосовно росіян. За її словами, візу буде простіше отримати журналістам, дисидентам, а також тим, хто їде до ЄС з гуманітарних та сімейних обставин. Якщо ж людина вирішила відвідати Європу «з несуттєвих причин», у тому числі з туристичними цілями, підхід до неї буде суворішим.



Раніше глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що наразі наявність шенгенської візи у росіян не гарантує їм в'їзд до країн ЄС.

«Міністри домовилися, що держави будуть використовувати національні можливості, щоб тримати під контролем потік людей, які перетинають кордони. Факт наявності візи не означає право на в'їзд до країни. Зрозуміло, це необхідна умова, але навіть якщо візу видали, може статися так, що вам відмовлять», — сказав він.

Рішення ЄС скасувати угоду про спрощений візовий режим з росією набуло чинності 9 вересня. Воно було прийнято через війну, що триває в Україні, і почне діяти 12 вересня. Тепер європейська віза коштуватиме 80 євро, для заявки будуть потрібні додаткові документи, а час розгляду запиту збільшиться як мінімум до 15 днів. Також посиляться правила видачі багаторазових віз.



Напередодні повідомлялося, що з 19 вересня заборону на в'їзд для росіян із шенгенськими візами запровадять Польща, Латвія, Литва та Естонія, незалежно від того, яка країна ЄС видала ці документи. Фінляндія, яка також межує з рф, не приєдналася до цього рішення, оскільки воно не було схвалене членами ЄС одноголосно. Проте країна значно скоротила кількість віз, що видаються росіянам.