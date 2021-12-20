Країни ЄС та Великобританія закликали Україну ратифікувати Стамбульську конвенцію

08:23 26 листопад Київ, Україна

Представництво ЄС в Україні, Офіс Ради Європи в Україні разом із посольствами Великобританії, Канади, Хорватії, Кіпру, Чеської Республіки, Данії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччини, Угорщини, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Норвегії, Португалії, Румунії, Словенії, Іспанії, Швеції, Швейцарії та Бельгії, а також іншими європейськими інституціями закликали ратифікувати Стамбульську конвенцію, повідомили у Раді Європи.



Згідно з дослідженнями, в Україні 67% жінок зазнавали психологічного, фізичного чи сексуального насильства з боку партнера чи іншої особи, починаючи з 15-річного віку.

"Наведені цифри не відображають вплив пандемії COVID-19, яка сприяла загостренню всіх факторів, що призводять до насильства щодо жінок і дівчат, включаючи безробіття та бідність, і посилила дію багатьох причин, таких як гендерні стереотипи та згубні соцнорми", - зазначають вони.

У ЄС та Великій Британії підкреслили, що ратифікація Стамбульської конвенції спонукатиме Україну робити подальші кроки, щоб запобігти насильству над жінками, захистити жертв, притягати до відповідальності винних і, загалом, прийняти комплексну політику для припинення домашнього насильства. Ключовим у цьому питанні, як вважають автори заяви, є сприяння гендерній рівності та боротьба з гендерними стереотипами та сексизмом.

“Значна частина винних не вважають власну насильницьку поведінку злочином. Вони швидше сприймають її як «нормальну», звинувачують жертву у провокуванні такої насильницької та образливої поведінки та не визнають своєї провини», – нагадують вони.

Незважаючи на ратифікацію Стамбульської конвенції, європейські партнери закликають Україну ратифікувати і Конвенцію № 190 про викорінення насильства, зокрема гендерного насильства, та домагань у сфері праці, прийняту ще у 2009-му Міжнародною організацією праці:

“Звинувачення жертви та складність доказів у суді є найбільшими перешкодами у боротьбі із сексуальними домаганнями на робочому місці. Ми визнаємо, що (сексуальні) домагання, гендерні стереотипи та сексизм на роботі, як і гендерне насильство щодо жінок є вирішальними факторами, які стримують жінок не тільки в кар'єрному зростанні, а й у всіх аспектах життя”.

У травні минулого року електронна петиція на сайті президента України із закликом ратифікувати Стамбульську конвенцію набрала необхідну для розгляду кількість голосів. Цього року до президента Зеленського активістки направили вже другу таку петицію.



Глава держави обіцяв внести до парламенту відповідний законопроєкт про ратифікацію, проте наголошував, що зробити це зможе після того, як Міністерство закордонних справ подасть відповідну пропозицію.



Проти ратифікації документу в Україні виступають так звані поборники традиційних цінностей та Всеукраїнська рада церков та релігійних організацій (ВРЦіРО). У 2017 році вони звернулися до тодішнього голови парламенту Андрія Парубія та голови Комітету з питань соцполітики Людмили Денисової з офіційними заявами про те, що поняття "гендер" загрожує українській родині, незважаючи на думки експертів із цього приводу.



Згодом Верховна Рада ухвалила закон про запобігання та протидію домашньому насильству та закон, який має допомогти реалізувати положення Стамбульської конвенції. Проте з його тексту вилучили поняття "гендер", "гендерна ідентичність", "гендерно обумовлене насильство", "гендерні стереотипи" та "сексуальна орієнтація".



Нардепи, які намагалися повернути ці поняття в текст, пояснювали, що конвенція ґрунтується на розумінні того, що в основі насильства щодо жінок, включаючи домашню, гендерну нерівність, і що забезпечення рівності між жінками та чоловіками є ключовим елементом у запобіганні та викоріненні цього явища.



Нагадаємо, що минулого року, незважаючи на свою позицію щодо Стамбульської конвенції, Рада церков виступила проти домашнього насильства.