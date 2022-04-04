Країни ЄС експортували у росію зброю, незважаючи на ембарго

08:46 04 квітня Київ, Україна

10 країн Європи після ембарго 2014 експортували у росію зброю на 346 млн євро. Частина цього обладнання може використовуватись супротивником вже сьогодні.



Про це свідчать дані розслідування журналістів Investigative Europe.

Серед військової техніки можуть бути ракети, бомби, торпеди, гармати, наземні транспортні засоби та кораблі.

Торгівлею займалися:



🔻Франція;

🔻Німеччина;

🔻Італія;

🔻Австрія;

🔻Болгарія;

🔻Чехія;

🔻Хорватія;

🔻Фінляндія;

🔻Словаччина;

🔻Іспанія.



Нагадаємо, ембарго було накладено після захоплення росією Донбасу та Криму. Однак у ЄС, як свідчать офіційні дані, торгівля зброєю продовжувалась.