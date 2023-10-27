Країни Центральної Азії готові посилити санкції проти росії

Міністри закордонних справ країн Центральної Азії заявили про готовність посилити санкції проти росії. Це рішення було оголошено після зустрічі міністрів закордонних справ Євросоюзу та країн Центральної Азії, яка відбулася у Люксембурзі.
У спільній заяві учасники зустрічі домовилися про необхідність посилення економічних обмежень проти росії, а також про перекриття шляхів обходу наявних санкцій. Представники країн Євросоюзу висловили свою глибоку зацікавленість у запобіганні обходу санкцій, і країни Центральної Азії висловили готовність співпрацювати у цьому напрямі.
На зустрічі також Євросоюз розповів про 11 пакетів санкцій, прийнятих проти росії.
У спільній заяві учасників зустрічі наголошується, що запобігання обходу санкцій залишається пріоритетом, і країни готові продовжувати спільні зусилля у цьому напрямку. Міністри закордонних справ із країн Євросоюзу, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану взяли участь у цій зустрічі.
У спільній заяві учасники зустрічі домовилися про необхідність посилення економічних обмежень проти росії, а також про перекриття шляхів обходу наявних санкцій. Представники країн Євросоюзу висловили свою глибоку зацікавленість у запобіганні обходу санкцій, і країни Центральної Азії висловили готовність співпрацювати у цьому напрямі.
На зустрічі також Євросоюз розповів про 11 пакетів санкцій, прийнятих проти росії.
У спільній заяві учасників зустрічі наголошується, що запобігання обходу санкцій залишається пріоритетом, і країни готові продовжувати спільні зусилля у цьому напрямку. Міністри закордонних справ із країн Євросоюзу, Казахстану, Киргизії, Таджикистану, Туркменії та Узбекистану взяли участь у цій зустрічі.
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