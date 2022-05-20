Країни "Великої сімки" домовилися виділити Україні €18 млрд

13:46 20 травня Київ, Україна

Країни G7 схвалили допомогу Україні на 18 млрд євро, ці кошти допоможуть країні закрити фінансовий дефіцит і продовжувати забезпечувати базові послуги для населення.

Про це повідомив міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер в інтерв'ю Bloomberg.

"Ми повинні гарантувати здатність України захищатись, тому ми збираємо кошти для забезпечення ліквідності українського уряду. Схоже, ми зможемо зібрати понад €18 млрд, щоби підтримати Україну в цей вирішальний історичний момент".

За словами міністра, кошти включають $7,5 млрд від США та гроші від Євросоюзу. Він додав, що «уряд України не повинен турбуватися про фінансування їхніх державних потреб» у найближчі місяці.

Лідери G-7 зберуться в Баварії, Німеччина, наприкінці червня, де має бути ухвалено рішення про більший пакет допомоги.