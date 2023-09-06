Країни Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

"Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Ми продовжуватимемо допомагати Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС", - написала вона у Твіттері.