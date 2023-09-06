Країни Балтії приєдналися до декларації G7 щодо гарантій безпеки для України

14:39 17 серпня Київ, Україна

Балтійські держави – Естонія, Литва та Латвія – приєднуються до декларації Групи семи (G7) щодо надання довгострокової підтримки безпеки Україні.

Про це повідомила прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.
"Естонія разом з Литвою та Латвією приєднується до декларації G7 про підтримку України. Ми продовжуватимемо допомагати Україні до перемоги. Ми підтримуватимемо Україну на її шляху до членства в НАТО та ЄС", - написала вона у Твіттері.
Нагадаємо, 12 липня прем'єр Японії Фуміо Кісіда заявив, що лідери G7 погодили спільну Декларацію про підтримку України. Кожна країна-член G7 працюватиме з Україною над конкретними довгостроковими зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки.

Текст спільної декларації країн G7 опубліковано на сайті президента України. Кожна з країн-членів G7 працюватиме з Україною над конкретними двосторонніми довгостроковими зобов'язаннями та домовленостями у сфері безпеки.