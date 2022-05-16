Країни Балтії припинили співпрацю з РФ та Білоруссю

15:05 16 травня Київ, Україна

Країни Балтії скасували співробітництво у системі «Зелена карта» з агресорами.

Латвійське бюро страховиків транспортних засобів (LTAB) рекомендує страховикам відмовитися від видачі «Зелених карток» для поїздок до Росії та Білорусі.



Ті автовласники, які хочуть вирушити до цих країн, зможуть купити договір прикордонного страхування на кордоні відповідної країни.

«Домовленість передбачає, що договір про співпрацю з російським та білоруським бюро буде чинним до 5 травня 2023 року, тому вже видані „Зелені карти“ залишаються в силі. Але вже зараз водії повинні зважати на відомі незручності, плануючи придбання страховки для поїздки в ці країни», — пояснює член правління LTAB Юріс Стенгревіцс.

Він зазначив, що співпраця за системою «Зелена карта» переривається через розпочаті в Україні військові дії, вищезгадані країни-агресори, а також у зв'язку з санкціями західних країн щодо росії та Білорусі, через які міжнародні перерахування до цих країн фактично неможливі.



Система «Зелена карта» була введена в 1953 році і покликана позбавити водіїв необхідності укладати договір прикордонного страхування при перетині кордонів.



Договір страхування «Зелена карта» укладається з власником транспортного засобу або від його імені з водієм щодо автомобіля, зареєстрованого в Білорусь та який виїжджає за її межі для його використання у дорожньому русі держави – члена системи «Зелена карта».



І навпаки – для автовласників із країн-членів системи «Зелена карта» при в'їзді до Білорусі.



Раніше наприкінці березня Україна скасувала визнання страхових сертифікатів «Зелена карта» Білорусі та Росії.