17:12 23 серпня Київ, Україна

Країни Балтії, Польща та Фінляндія можуть запровадити заборону на в'їзд російських туристів, навіть якщо ЄС не зможе домовитися про загальносоюзну заборону.

Про це повідомив литовський міністр закордонних справ Габріелюс Ландсбергіс.

За його словами, насамперед Вільнюс покладається на загальноєвропейське рішення.

"Якщо такого не буде, ми не виключаємо можливості пошуку регіонального рішення, яке включало б країни Балтії, Польщу та потенційно Фінляндію", - сказав він.

У свою чергу прем'єр-міністр Фінляндії Санна Марін заявила, що Гельсінкі готові й надалі посилювати обмеження проти росії.

"Санкції проти росії будуть продовжені і навіть посилені", - підкреслила політик.

Вона зазначила, що її країна виступає за повну відмову від російських енергоресурсів, навіть якщо це означає зростання цін на електрику та «складну осінь».



Марін додала, що Фінляндія сподівається на тісніші стосунки з Прибалтикою у майбутньому, щоб виробити спільні принципи безпеки у спілкуванні з москвою.



На скасуванні віз для російських туристів наполягають держави Балтії, Чехія, Словаччина, Словенія, Фінляндія, Бельгія, Польща, Данія, Україна. Проти заборони виступають Португалія, Греція, Кіпр, Франція, Нідерланди. У Німеччині склалося неоднозначне ставлення до ініціативи: з одного боку, канцлер ФРН Олаф Шольц закликав не карати всіх росіян за дії путінського режиму, з іншого, на скасуванні шенгенських віз для росії наполягають деякі політики та члени найпопулярнішої партії. Питання обговорюватимуть міністри країн ЄС на зустрічі у Празі 30–31 серпня.