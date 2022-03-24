Країни Балтії та Польща закликали ЄС заборонити автоперевезення вантажів із Росії та Білорусі

08:54 24 березня Київ, Україна





Про це йдеться у їхньому спільному листі до єврокомісару з транспорту Адини Валеан та міністрів транспорту країн ЄС.



Автори листа наголошують, що оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну проти України, а Європейська рада скликає засідання для розгляду подальшої європейської відповіді Росії та Білорусі, вони закликають до додаткових заходів у галузі автомобільного та морського транспорту. Міністри транспорту Польщі, Литви, Латвії та Естонії закликали заборонити автомобільні перевезення вантажів до Росії та з Росії та Білорусі та обмежити заходи суден цих країн у порти ЄС.Про це йдеться у їхньому спільному листі до єврокомісару з транспорту Адини Валеан та міністрів транспорту країн ЄС.Автори листа наголошують, що оскільки Росія продовжує свою жорстоку війну проти України, а Європейська рада скликає засідання для розгляду подальшої європейської відповіді Росії та Білорусі, вони закликають до додаткових заходів у галузі автомобільного та морського транспорту.

“Заборона на перевезення вантажів російським та білоруським автотранспортом та заходження суден двох країн у порти матиме найбільший ефект, якщо буде прийнятий на рівні ЄС. Дії агресора Путіна мають отримати сильну, згуртовану та рішучу відповідь ЄС тут і зараз”, – заявив міністр транспорту Литви Маріус Скуодіс.

У листі також пропонується відкликати дозволи, видані Європейською конференцією міністрів транспорту Росії та Білорусії на міжнародні перевезення вантажів, та припинити дію Конвенції про міжнародне перевезення вантажів для операцій за участю Росії та Білорусії.



Міністри закликають ЄС вжити всіх необхідних заходів для заборони заходження суден під російським та білоруським прапорами до портів ЄС.



Ціль полягає в тому, щоб створити умови, що перешкоджають легкому обходу наявних заборон, тому пропонується об'єднати заходи щодо автомобільного та морського транспорту.



Як відомо, на пункті пропуску Кукуріки на кордоні Польщі та Білорусі активісти блокують фури, що прямують до Білорусі та Росії. Активісти вимагають від уряду Польщі та влади ЄС повністю заборонити постачання товарів до держави-агресора.



Напередодні польська поліція відтіснила активістів у пункті пропуску Козловичі – Кукуріки на польсько-білоруському кордоні та дозволила рух фур із вантажами, що прямують до Білорусі та Росії.



Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький виступив за повну заборону торгівлі Європейського Союзу з Росією. Політик наголосив, що ЄС має продемонструвати свою силу та рішучість щодо Росії, інакше найближчим часом доведеться заплатити велику ціну.