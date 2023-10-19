Країни G7 обговорять варіанти заборони на російські алмази - ЗМІ

Представники країн "Групи семи" (G7) цього тижня обговорять чотири варіанти заборони постачання російських алмазів на свої ринки з 1 січня 2024 року.
Про це повідомляє агентство Reuters, посилаючись на власні джерела.
Наголошується, що зараз чотири пропозиції санкцій – від легкого саморегулювання до жорстких заходів щодо імпорту, які підготували Бельгія, Індія, французька група ювелірної промисловості та Всесвітня алмазна рада. Їх обговорюватимуть на зустрічі технічних представників G7.
Наголошується, що зараз чотири пропозиції санкцій – від легкого саморегулювання до жорстких заходів щодо імпорту, які підготували Бельгія, Індія, французька група ювелірної промисловості та Всесвітня алмазна рада. Їх обговорюватимуть на зустрічі технічних представників G7.
Головним завданням зустрічі стане юридичне обґрунтування процедури відстеження джерела товару та визначення санкцій за порушення правил.
Основні розбіжності між пропозиціями стосуються джерел надходження діамантів на ринки країн G7, перевірки їхнього походження тощо. Також зазначається, що заборона G7 може вплинути на бізнес великих алмазних компаній у Бельгії, Індії та США. За словами дипломатичного джерела, "Група семи" веде інтенсивні технічні консультації щодо механізму відстеження походження алмазів.
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