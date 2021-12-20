Країни G7 обговорили заходи протидії агресії РФ проти України

Агресивна поведінка Росії біля кордонів України не залишає байдужою жодну з країн Європи, оскільки небезпека виникнення військових дій торкнеться всіх цих країн. Не залишаються осторонь цієї проблеми і США, для яких актуальне протистояння з Росією.
На зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи (G7), що проходить у Ліверпулі, крім проблем з Китаєм і ядерної програми Ірану, гаряче обговорювалася ситуація, що виникла на російсько-українському кордоні. У ході цих дебатів всі учасники висловили своє занепокоєння агресивними діями Росії і одностайно вирішили, що є можливість погасити цей конфлікт дипломатичним шляхом.
Спільними зусиллями слід постаратися не допустити переходу російської військової загрози до бойових дій. Якщо це вторгнення відбудеться, до Росії буде застосовано жорсткі санкції.
Напередодні Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що подальшої ескалації агресії з боку Росії не буде. Навпаки, секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджає про те, що посилення військової присутності РФ біля кордонів України не є безпечним для Європи.
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