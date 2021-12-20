Країни G7 обговорили заходи протидії агресії РФ проти України

11:18 12 грудень Київ, Україна

Агресивна поведінка Росії біля кордонів України не залишає байдужою жодну з країн Європи, оскільки небезпека виникнення військових дій торкнеться всіх цих країн. Не залишаються осторонь цієї проблеми і США, для яких актуальне протистояння з Росією.

На зустрічі міністрів закордонних справ країн Групи семи (G7), що проходить у Ліверпулі, крім проблем з Китаєм і ядерної програми Ірану, гаряче обговорювалася ситуація, що виникла на російсько-українському кордоні. У ході цих дебатів всі учасники висловили своє занепокоєння агресивними діями Росії і одностайно вирішили, що є можливість погасити цей конфлікт дипломатичним шляхом.

Спільними зусиллями слід постаратися не допустити переходу російської військової загрози до бойових дій. Якщо це вторгнення відбудеться, до Росії буде застосовано жорсткі санкції.

"Якщо ж Москва вирішить не йти цим (дипломатичним - ред.) шляхом, то у відповідь будуть масштабні наслідки і жорсткі витрати, і G7 абсолютно єдина в цьому", - підкреслив представник Держдепартаменту США.

Напередодні Джо Байден запевнив Володимира Зеленського, що подальшої ескалації агресії з боку Росії не буде. Навпаки, секретар НАТО Єнс Столтенберг попереджає про те, що посилення військової присутності РФ біля кордонів України не є безпечним для Європи.