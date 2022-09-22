Країни G7 не визнають "референдуми" на окупованих територіях України

Країни «Великої сімки» (G7) не визнають псевдореферендуми держави-терориста Росії на окупованих територіях України.
У відповідь на їхнє проведення будуть введені нові санкції, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку.
У G7 наголошують, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН.. Міністри закликали всі держави засуджувати якісь референдуми та не визнавати їх результати.
Бербок також додала, що країни G7 продовжать цілеспрямовані санкції для підтримки сталого економічного та політичного тиску на Росію.. Також у G7 висловили жаль з приводу умисної ескалації ситуації з боку Росії через часткову мобілізацію резервістів та безвідповідальну ядерну риторику.
Нагадаємо, що 20 вересня в окупованих районах на сході України та захопленій Херсонській області російськими силами було призначено дати так звані референдуми щодо приєднання до Росії. Окупаційна влада запланувала їх на 23-27 вересня. Київ уже заявив, що це голосування не матиме реальних наслідків, а МЗС України закликало міжнародних партнерів засудити намір щодо Росії «фейкових плебісцитів» на окупованих територіях.
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