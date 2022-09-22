Країни G7 не визнають "референдуми" на окупованих територіях України

18:36 22 вересня Київ, Україна

Країни «Великої сімки» (G7) не визнають псевдореферендуми держави-терориста Росії на окупованих територіях України.

У відповідь на їхнє проведення будуть введені нові санкції, заявила глава МЗС Німеччини Анналена Бербок після зустрічі міністрів G7 у Нью-Йорку.

«Міністри закордонних справ G7 та верховний представник ЄС рішуче засудили заяву Росії про проведення фіктивних референдумів на суверенній українській території, яка тимчасово перебуває під контролем Росії. Будь-які референдуми, які проводяться в умовах російської військової присутності, залякування та насильницької депортації, не можуть бути вільними чи справедливими», – йдеться у заяві.

У G7 наголошують, що будь-яка анексія української території буде грубим порушенням суверенітету України та Статуту ООН.. Міністри закликали всі держави засуджувати якісь референдуми та не визнавати їх результати.



Бербок також додала, що країни G7 продовжать цілеспрямовані санкції для підтримки сталого економічного та політичного тиску на Росію.. Також у G7 висловили жаль з приводу умисної ескалації ситуації з боку Росії через часткову мобілізацію резервістів та безвідповідальну ядерну риторику.