Країни G7 та Австралія домовилися встановити ціну на російську нафту — Reuters

14:59 04 листопада Київ, Україна

Країни «Великої сімки» (до G7 входять США, Німеччина, Японія, Великобританія, Франція, Італія та Канада) та Австралія домовилися встановити фіксовану ціну на російську нафту.

Про це пише Reuters, посилаючись на джерела.



За їхніми даними, офіційні особи США та інших країн G7 останніми тижнями вели інтенсивні переговори щодо введення обмежень цін на морські постачання нафти, які мають набути чинності 5 грудня.

«Коаліція погодилася, що цінова стеля буде фіксованою ціною, яка регулярно переглядатиметься, а не знижкою до індексу [цін]».

Джерело видання додало, що це підвищить стабільність ринку та спростить дотримання обмежень, щоб мінімізувати навантаження на учасників ринку. При цьому сама ціна ще не встановлена, її мають затвердити найближчими тижнями. Один із співрозмовників зазначив, що країни регулярно переглядатимуть фіксовану ціну «при необхідності». За його словами, прив'язка ціни як дисконту до якогось індексу призвела б до занадто великої волатильності та можливих коливань цін. Ще одне джерело видання заявило, що в G7 побоюються плаваючої ціни, прив'язаної до рівня нижче Brent, оскільки це може дозволити росії обійти обмеження, скоротивши пропозицію.



На початку листопада американський Мінфін пом'якшив механізм реалізації граничних цін на російську нафту, покликаний скоротити доходи росії від продажу енергоресурсів. Передбачуваний санкційний режим не поширюватиметься на всі судна з російською нафтою, завантажені до 5 грудня і розвантажені до 19 січня, пише The Wall Street Journal.

Усі країни G7 були включені владою росії до списку «недружніх держав» у зв'язку з введеними ними санкціями у відповідь на російське вторгнення в Україну. У березні «Сімка» прийняла рішення відкинути вимогу президента росії володимира путіна приймати оплату рублями за постачання російського газу. Тоді міністр економіки та захисту клімату Німеччини Роберт Хабек заявив, що рішення було одноголосним. У червні президент США Джо Байден повідомив, що країни G7 мають намір запровадити заборону на імпорт російського золота.