Країни G4 закликали реформувати Раду Безпеки ООН

15:11 22 вересня Київ, Україна

Міністри закордонних справ Японії, Німеччини, Індії та Бразилії оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на нагальній необхідності реформування Ради Безпеки ООН.

Про це пише видання Nippon.

"Нездатність Ради Безпеки ООН ефективно та своєчасно вирішувати сучасні глобальні виклики посилює нагальну потребу в її всеосяжній реформі, щоб вона краще відображала сучасні геополітичні реалії", - йдеться у заяві.

Так держави-члени G4 підтвердили свою політику розширення постійного та непостійного членства в Раді Безпеки, зокрема шляхом співпраці зі США та африканськими країнами.