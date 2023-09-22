Країни G4 закликали реформувати Раду Безпеки ООН

Міністри закордонних справ Японії, Німеччини, Індії та Бразилії оприлюднили спільну заяву, в якій наголосили на нагальній необхідності реформування Ради Безпеки ООН.
Про це пише видання Nippon.
Так держави-члени G4 підтвердили свою політику розширення постійного та непостійного членства в Раді Безпеки, зокрема шляхом співпраці зі США та африканськими країнами.
Зазначається також, що у 2024 році відбудеться Саміт Майбутнього, під час якого обговорюватиметься реформування Ради Безпеки ООН.
Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати розробляють план реорганізації роботи Радбезу ООН. Зокрема, влада США пропонує включити до Ради Безпеки ООН шістьох постійних членів без права вето.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі