Країнам НАТО потрібно терміново збільшити виробництво зброї - Кулеба

Країнам НАТО необхідно терміново збільшити виробництво зброї. Без цього Україні просто не перемогти у війні. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав перед зустріччю міністрів альянсу цього тижня в інтерв'ю американському виданню Politico.
За словами Кулеби, "у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це у достатній кількості з політичних міркувань".
За словами Кулеби, "у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це у достатній кількості з політичних міркувань".
Він додав, що коли останній раз був на зустрічі міністрів НАТО, то прийшов із трьома словами: зброя, зброя та зброя.
Відповідаючи на запитання щодо тих, хто хотів би, щоб Україна розглядала можливість переговорів із росією, міністр сказав, що повідомлення про тиск перебільшені.
Кулеба також торкнувся проблемних відносин України з сусідньою Угорщиною. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, за його словами, "грає у власну гру з Європейським Союзом та інколи використовує Україну як заручницю цих відносин".
Міністри НАТО мають намір провести переговори у вівторок і середу, 29 та 30 листопада, у Бухаресті, на порядку денному яких, як очікується, буде питання про те, як краще підтримувати Україну.
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