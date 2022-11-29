Країнам НАТО потрібно терміново збільшити виробництво зброї - Кулеба

14:43 29 листопада Київ, Україна





За словами Кулеби, "у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це у достатній кількості з політичних міркувань". Країнам НАТО необхідно терміново збільшити виробництво зброї. Без цього Україні просто не перемогти у війні. Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба сказав перед зустріччю міністрів альянсу цього тижня в інтерв'ю американському виданню Politico.За словами Кулеби, "у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але які не збираються продавати це у достатній кількості з політичних міркувань".

"Замість того, щоб розраховувати на них і витрачати місяці на спроби переконати їх, виробництво має бути запущено, щоб ми не потрапили в залежність від забаганок третіх країн, які мають речі в запасах, але які не бажають ними ділитися", - сказав Кулеба.

Він додав, що коли останній раз був на зустрічі міністрів НАТО, то прийшов із трьома словами: зброя, зброя та зброя.

"Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно гострим, я конкретизую його, сказавши, що нам потрібні системи ППО, танки та виробничі лінії", - розповів міністр.

Відповідаючи на запитання щодо тих, хто хотів би, щоб Україна розглядала можливість переговорів із росією, міністр сказав, що повідомлення про тиск перебільшені.

“Мушу сказати, що ця ідея м'якого тиску на Україну значною мірою перебільшена. Я не сказав би, що його немає, але він не набув форми — навіть м'якого тиску. Я назвав би це просто обговоренням того, що буде далі, коли ми збираємося впоратися з цим разом", – сказав Кулеба.

Кулеба також торкнувся проблемних відносин України з сусідньою Угорщиною. Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, за його словами, "грає у власну гру з Європейським Союзом та інколи використовує Україну як заручницю цих відносин".



Міністри НАТО мають намір провести переговори у вівторок і середу, 29 та 30 листопада, у Бухаресті, на порядку денному яких, як очікується, буде питання про те, як краще підтримувати Україну.