Країна-агресор "знищила" вищу освіту в Криму - правозахисники

17:50 15 червня Київ, Україна

До окупації Криму Росією на півострові було 26 вишів, без урахування філій з інших областей України. На цей момент практично всі вони стали частиною "Кримського федерального університету" - "освітнього монстра".

Про це йдеться в доповіді "Ситуація з правами людини в Криму", яку презентували сьогодні, 15 червня.



Глава Центру громадянської освіти «Альменда» Валентина Потапова зазначила, що вищу освіту в Криму "знищено".



Кількість студентів скоротилася, бюджетних місць також стало менше, тому кримська молодь змушена їхати для продовження навчання в РФ, материкову Україну або в інші країни.



Можливості отримання середньої освіти рідною мовою, якщо мова йде про українську або кримськотатарську, за інформацією Потапової, залишилися тільки на папері. Згідно з відкритими даними окупантів, кількість школярів, які навчаються кримськотатарською, залишилося на рівні 2013 року - близько 3%. Але монітори правозахисних організацій констатують, що реально освіта кримськотатарською мовою не ведеться.



Що стосується освіти українською мовою, то на півострові вона теоретично є тільки у 0,1% школярів. За різними даними, це від 206 до 244 дітей. У Криму є тільки одна школа, за декілька кілометрів від Феодосії, де до 9 класу учні навчаються українською мовою. Але правозахисникам не вдалося знайти жодного підручника українською, виданого в РФ.



Крім того, нагадала Потапова, з 2014 року в Криму діяла програма "перенавчання" вчителів української мови і літератури на викладачів російської, психологів тощо.



Також, за її словами, в Криму 17% учнів установ загальної середньої освіти складають діти, які переїхали сюди з батьками після окупації півострова Росією.