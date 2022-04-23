Країна-агресор підтвердила свої плани захоплення інших країн

Як сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 22 квітня, виходячи з наміру російських військ встановити контроль над півднем України та вийти до кордону Молдови, у планах Кремля захоплення не лише України.

"Що ж, це лише підтверджує те, що я вже не раз говорив: російське вторгнення в Україну передбачалося лише як початок, а далі вони хочуть захопити й інші країни", - сказав український лідер.

Та й самі окупанти перестають прикриватися "миротворчими" цілями у війні проти України.. Своїм завданням на нещодавно оголошеному другому етапі війни Росія назвала встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також південними регіонами України та забезпечення сухопутного коридору до Криму.

Про це 22 квітня заявив виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв.

"З початку другої фази спецоперації, вона вже почалася буквально два дні тому, одним із завдань російської армії є встановлення повного контролю над Донбасом та Південною Україною. Це дозволить забезпечити сухопутний коридор до Криму, а також впливати на життєво важливі об'єкти української економіки", - заявив окупант.

При цьому Міннекаєв зазначив, що контроль над півднем України дасть можливість отримати вихід до самопроголошеної Придністровської "республіки", "де також зазначаються факти утисків російськомовного населення". Для цього їм потрібно захопити Миколаїв та Одесу.

"Зважаючи на все, ми зараз воюємо з усім світом, як було у Велику вітчизняну війну, вся Європа, весь світ проти нас був. І зараз те саме, вони ніколи не любили Росію", - додав російський військовий.

На цю заяву відреагував голова офісу президента України Андрій Єрмак. Він сказав, що Україна має сценарії захисту від зазіхань Росії на території Донбасу та півдня.