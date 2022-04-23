Країна-агресор підтвердила свої плани захоплення інших країн

Як сказав президент Володимир Зеленський у своєму відеозверненні ввечері 22 квітня, виходячи з наміру російських військ встановити контроль над півднем України та вийти до кордону Молдови, у планах Кремля захоплення не лише України.
Та й самі окупанти перестають прикриватися "миротворчими" цілями у війні проти України.. Своїм завданням на нещодавно оголошеному другому етапі війни Росія назвала встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями, а також південними регіонами України та забезпечення сухопутного коридору до Криму.
Про це 22 квітня заявив виконуючий обов'язки командувача військ Центрального військового округу РФ Рустам Міннекаєв.
При цьому Міннекаєв зазначив, що контроль над півднем України дасть можливість отримати вихід до самопроголошеної Придністровської "республіки", "де також зазначаються факти утисків російськомовного населення". Для цього їм потрібно захопити Миколаїв та Одесу.
На цю заяву відреагував голова офісу президента України Андрій Єрмак. Він сказав, що Україна має сценарії захисту від зазіхань Росії на території Донбасу та півдня.
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