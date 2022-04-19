Країна-агресор з політичних мотивів переслідує 93 кримських татар

12:54 20 липня Київ, Україна

Сьогодні мусульмани відзначають Курбан-Байрам, на жаль, через агресію Росії не всі кримські татари можуть зустріти світле свято з родиною і на території України.

Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова

«Сьогодні мусульмани відзначають Курбан-Байрам! Свято віри і милосердя, духовного вдосконалення, великодушності, допомоги нужденним, любові до ближнього. На жаль, не всі його зустрічають в колі сім'ї і на українській землі», - написала Денисова.

Вона зазначила, що тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта.

«93 кримських татар РФ переслідує з політичних мотивів. З них 78 відбувають незаконне покарання на території країни-окупанта: 36 з них вже засуджені, 42 - перебувають під слідством», - зазначила омбудсмен

Денисова підкреслила, що кримські татари - дуже стійкий і вольовий народ, який бореться за право бути вільними і жити на своїй Батьківщині.



Вона також побажала їм міцної віри, непохитної надії і безмежної підтримки рідних.

«Нехай свято Курбан-Байрам буде щасливим, благословенним і радісним для всіх мусульман», - заявила Денисова.

Як повідомлялося, в цьому році Курбан-Байрам припадає на 20 липня (вівторок), свято триває 3 дні і закінчується 23 липня. Але відзначати його мусульмани починають вже ввечері 19 липня.