Країна-агресор з політичних мотивів переслідує 93 кримських татар

Сьогодні мусульмани відзначають Курбан-Байрам, на жаль, через агресію Росії не всі кримські татари можуть зустріти світле свято з родиною і на території України.
Про це заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
Вона зазначила, що тисячі кримських татар були змушені покинути півострів через дії країни-окупанта.
Денисова підкреслила, що кримські татари - дуже стійкий і вольовий народ, який бореться за право бути вільними і жити на своїй Батьківщині.
Вона також побажала їм міцної віри, непохитної надії і безмежної підтримки рідних.
Як повідомлялося, в цьому році Курбан-Байрам припадає на 20 липня (вівторок), свято триває 3 дні і закінчується 23 липня. Але відзначати його мусульмани починають вже ввечері 19 липня.
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