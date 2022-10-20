Країна-терорист скуповує в Норвегії будівлі з видом на військові бази

16:11 20 жовтня Київ, Україна

За останні роки РПЦ придбала кілька об'єктів нерухомості у Норвегії, пише Dagbladet. З одного з них відкривається повний краєвид на найважливішу військово-морську базу країни — Хааконсверн.

Крім того, у Ставангері колишній піп місцевої церкви РПЦ володіє нерухомістю поруч із Об'єднаним військовим центром НАТО в Йотто. Резиденція розташована за один кілометр від важливого військового об'єкта і приблизно за чверть години ходьби від нього.

Про зв'язки РПЦ та російських спецслужб, напевно, нагадувати не варто. У Норвегії побоюються, що будівлі, що належать РПЦ, можуть використовуватися не з релігійною метою, а для шпигунства за військовими об'єктами недружньої для Росії країни.

Подібне відбувалося і в Україні, РПЦ приватизувала будівлі та землю на території України.