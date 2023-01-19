Країна-терорист почала погрожувати західним країнам

16:43 19 січня Київ, Україна

У кремлі погрожують Заходу "виходом конфлікту на новий рівень", якщо Україна отримає озброєння для завдання ударів по території росії.



Про це заявив на брифінгу в четвер, 19 січня, прессекретар президента росії дмитро пєсков, повідомляє російське провладне інформагентство.



Він також запевнив, що навіть дискусії щодо таких постачань "надзвичайно небезпечні".

"Це означатиме виведення конфлікту на новий якісний рівень, який не буде обіцяти нічого доброго з погляду глобальної та загальноєвропейської безпеки", - стверджує представник нинішнього правлячого режиму росії.

Пєсков запевняє, що "сама по собі дискусія про допустимість постачання Україні озброєнь, які дозволять завдавати ударів по російській території... потенційно надзвичайно небезпечна”.

"Хоч і так в Україні є озброєння, за допомогою яких вона постійно щодня завдає ударів по російській території, маю на увазі наші нові регіони (анексовані території України – ред.)", - заявив він.

Пєсков додав, що реакція посла росії в США Анатолія Антонова на такі повідомлення відображає позицію росії з цього питання.