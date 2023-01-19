Країна-терорист почала погрожувати західним країнам

У кремлі погрожують Заходу "виходом конфлікту на новий рівень", якщо Україна отримає озброєння для завдання ударів по території росії.
Про це заявив на брифінгу в четвер, 19 січня, прессекретар президента росії дмитро пєсков, повідомляє російське провладне інформагентство.
Він також запевнив, що навіть дискусії щодо таких постачань "надзвичайно небезпечні".
Про це заявив на брифінгу в четвер, 19 січня, прессекретар президента росії дмитро пєсков, повідомляє російське провладне інформагентство.
Він також запевнив, що навіть дискусії щодо таких постачань "надзвичайно небезпечні".
Пєсков запевняє, що "сама по собі дискусія про допустимість постачання Україні озброєнь, які дозволять завдавати ударів по російській території... потенційно надзвичайно небезпечна”.
Пєсков додав, що реакція посла росії в США Анатолія Антонова на такі повідомлення відображає позицію росії з цього питання.
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