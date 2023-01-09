Країна-терорист готує загострення на фронті у лютому - РНБО

Правлячий режим росії готує ескалацію на фронті у лютому. На цьому наголосив секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данилов в інтерв'ю ТСН.
За його словами, президент України Володимир Зеленський двічі у 2023 році збирав Ставку головнокомандувача, і в керівництві країни знають плани росії.
"Ми усвідомлюємо, що відбувається, тому ми заздалегідь прораховуємо всі варіанти розвитку подій. Чому йдеться саме про лютий? Російська федерація до якихось дат звітує, як раніше звітували п'ятирічку за три роки, тож зараз у них 24 лютого буде рік, як вони безглуздо розпочали велику війну проти нашого народу, у якій вони 100% зазнають поразки та спробують ще раз загострити всю цю річ”, – пояснив секретар РНБО.
Він також зазначив, що ще одним фактором, що вказує на плани росії щодо загострення ситуації на фронті, є активізація російської "закритої підкилимної дипломатії".
За його словами, президент України Володимир Зеленський двічі у 2023 році збирав Ставку головнокомандувача, і в керівництві країни знають плани росії.
"Ми усвідомлюємо, що відбувається, тому ми заздалегідь прораховуємо всі варіанти розвитку подій. Чому йдеться саме про лютий? Російська федерація до якихось дат звітує, як раніше звітували п'ятирічку за три роки, тож зараз у них 24 лютого буде рік, як вони безглуздо розпочали велику війну проти нашого народу, у якій вони 100% зазнають поразки та спробують ще раз загострити всю цю річ”, – пояснив секретар РНБО.
Він також зазначив, що ще одним фактором, що вказує на плани росії щодо загострення ситуації на фронті, є активізація російської "закритої підкилимної дипломатії".
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