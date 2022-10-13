Країна-агресор погрожує вийти з угоди про експорт зерна

20:19 13 жовтня Київ, Україна

ООН отримала список вимог росії, у разі невиконання яких вона загрожує вийти з угоди про експорт зерна з Чорного моря, яка завершується в листопаді.

Про це в інтерв'ю Reuters заявив постійний представник росії при ООН у Женеві Геннадій Гатілов.



За його словами, у середу москва надіслала листа генеральному секретарю ООН Антоніу Гутеррешу, в якому виклала перелік претензій. Їх мають обговорити під час зустрічі представників Організації з російською стороною у москві у неділю.

"Якщо ми побачимо, що з російського боку нічого не відбувається – експорту російського зерна та добрив – тоді, даруйте, нам доведеться подивитися на це по-іншому", – сказав Гатілов.

Відповідаючи на запитання, чи може росія не підтримати продовження "зернової угоди", він сказав: "Є така можливість. Ми не проти постачання зерна, але ця угода має бути рівноправною, вона має бути справедливою і чесно виконуватись усіма сторонами".



Російський дипломат також згадав вибух на Кримському мосту як приклад "терористичних актів", які "ускладнюють досягнення політичного рішення" між росією та Україною.



Які саме претензії росія висловила ООН, невідомо. Гатілов відмовив надати копію листа, а представник генсека Стефан Дюжаррик лише запевнив, що між сторонами "зернової угоди" продовжується діалог.