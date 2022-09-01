Країна-агресор намагається перетворити енергетичну кризу в ЄС на катастрофу - Зеленський

19:19 29 серпня Київ, Україна

Росія намагається перетворити енергетичну кризу в Європі на катастрофу.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на конференції "Шельф північних морів" у Норвегії у понеділок, 29 серпня.

"Вони хочуть, щоб європейці злякалися, зробили помилкові висновки, поступилися цінностями на користь примарного зниження цін. Росія використовує економічний терор, тисне ціновою кризою та бідністю, щоб послабити Європу саме тоді, коли необхідна сила для захисту від терору на широкомасштабній війні, яку росія веде вже понад пів року", - сказав він.

Зеленський наголосив на загрозі енергетичної бідності для десятків мільйонів людей у Європі.

"Саме на це працює російська держава, її посадові особи та компанії, такі як Газпром. На створення криз і для того, щоб криза перейшла у катастрофу", - сказав він.

Президент України додав, що росія щодня спалює біля кордонів Фінляндії газ на 10 млн євро.

"Росія не може зупинити видобуток газу і не хоче відправляти його європейцям. Тому що зацікавлена у кризі. Просто спалює газ, як вони спалюють наших людей. 10 млн євро щодня - це сотні мільйонів додаткових податків європейського середнього класу", - сказав він.

Таким чином росія намагається підвищити ціни на газ, знизивши пропозицію.