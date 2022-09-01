Країна-агресор програє інформаційну війну в Україні

12:39 19 серпня Київ, Україна

Росія програє інформаційну війну в Україні та країнах Заходу.

Про це заявив голова Центру урядового зв'язку Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінг у статті The Economist.



Він зазначив, що, як і у випадку із наземним вторгненням, початкові "онлайн-плани" росії не справдилися.

"Використання країною наступальних кіберінструментів було безвідповідальним та невибірковим. Їхні інформаційні операції виявилися незграбними. А спроби російських військових знищити цифрову інфраструктуру України та посіяти розбрат за допомогою кіберможливостей натрапили на стійкий, професійний та ефективний український кіберзахист", - наголосив Флемінг.

За його словами, дезінформація в Інтернеті швидко стала важливою частиною російської кампанії "щодо замішання та хаосу в Україні та за її межами".

"Росія вже використовувала цей сценарій раніше, у тому числі в Сирії та на Балканах. Він спрямований на те, щоб посіяти недовіру до джерел інформації, спотворити дії України та поширити помилкові наративи про причини дій росії", - зазначив глава спецслужби і додав, що західна розвідка "пролила світло на підхід російської держави".

“Поки що президент путін повністю програє інформаційну війну в Україні та на Заході. Хоча це є приводом для радості, ми не повинні недооцінювати те, як російська дезінформація діє в інших країнах світу”, - заявив Флемінг.

Він звернув увагу, що росія намагається узгоджувати і координувати кіберможливості з веденням бойових дій.