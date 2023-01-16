Країна-агресор звинуватила ЗСУ у ракетному ударі по Дніпру

"Удари завдаються по військових цілях – очевидних чи замаскованих. Ви самі бачили висновки деяких представників української сторони, де йшлося про те, що ця трагедія (у Дніпрі – ред.) стала наслідком дії контрракет протиповітряної оборони", – заявив спікер кремля.