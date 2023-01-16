Країна-агресор звинуватила ЗСУ у ракетному ударі по Дніпру

13:43 16 січня Київ, Україна

Кремль відкинув звинувачення у бік росії у зв'язку з ракетним ударом по житловому будинку у місті Дніпро.

Про це сказав речник російського президента дмитро пєсков у понеділок, 16 січня.

Він вкотре повторив відверту брехню про те, що російські агресори нібито не завдають ударів по житлових будинках чи об'єктах соціальної інфраструктури.
 
"Удари завдаються по військових цілях – очевидних чи замаскованих. Ви самі бачили висновки деяких представників української сторони, де йшлося про те, що ця трагедія (у Дніпрі – ред.) стала наслідком дії контрракет протиповітряної оборони", – заявив спікер кремля.