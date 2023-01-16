Країна-агресор звинуватила ЗСУ у ракетному ударі по Дніпру

Кремль відкинув звинувачення у бік росії у зв'язку з ракетним ударом по житловому будинку у місті Дніпро.
Про це сказав речник російського президента дмитро пєсков у понеділок, 16 січня.
Він вкотре повторив відверту брехню про те, що російські агресори нібито не завдають ударів по житлових будинках чи об'єктах соціальної інфраструктури.
Про це сказав речник російського президента дмитро пєсков у понеділок, 16 січня.
Він вкотре повторив відверту брехню про те, що російські агресори нібито не завдають ударів по житлових будинках чи об'єктах соціальної інфраструктури.
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