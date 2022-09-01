Країна-агресор знайшла нові шляхи поширення своєї дезінформації

В результаті блокування ЄС двох головних пропагандистських кремлівських каналів, RT і Sputnik, росія знайшла нові способи поширення своєї дезінформації.
Про це повідомляє агентство АР.
Повідомляється, що кількість сайтів, що просувають один і той же пропагандистський контент, різко зросла: деякі сайти провели ребрендинг для маскування, частина пропагандистських обов'язків рф переклала на дипломатів, частина контенту була опублікована на нових вебсайтах, які досі не мали явного зв'язку з росією.
Зокрема, нью-йоркська фірма NewsGuard, яка вивчає та відстежує дезінформацію, виявила 250 вебсайтів, які активно розповсюджують російську дезінформацію про війну. За останні місяці до них додалися десятки нових сайтів. Деякі з них видають себе за незалежні аналітичні центри або агентства новин.
Повідомляється, що близько половини таких сайтів розповсюджують повідомлення англійською мовою, решта - французькою, німецькою або італійською. Багато сайтів були створені задовго до війни і не були пов'язані з російським урядом, але останнім часом почали повторювати тези кремля.
YouTube, TikTok та Meta, яким належать Facebook та Instagram, зобов'язалися видалити RT та Sputnik зі своїх платформ у Європейському Союзі, але пропаганда публікується просто з інших облікових записів, під новим брендом та логотипом.
Повідомляється, що кількість сайтів, що просувають один і той же пропагандистський контент, різко зросла: деякі сайти провели ребрендинг для маскування, частина пропагандистських обов'язків рф переклала на дипломатів, частина контенту була опублікована на нових вебсайтах, які досі не мали явного зв'язку з росією.
Зокрема, нью-йоркська фірма NewsGuard, яка вивчає та відстежує дезінформацію, виявила 250 вебсайтів, які активно розповсюджують російську дезінформацію про війну. За останні місяці до них додалися десятки нових сайтів. Деякі з них видають себе за незалежні аналітичні центри або агентства новин.
Повідомляється, що близько половини таких сайтів розповсюджують повідомлення англійською мовою, решта - французькою, німецькою або італійською. Багато сайтів були створені задовго до війни і не були пов'язані з російським урядом, але останнім часом почали повторювати тези кремля.
YouTube, TikTok та Meta, яким належать Facebook та Instagram, зобов'язалися видалити RT та Sputnik зі своїх платформ у Європейському Союзі, але пропаганда публікується просто з інших облікових записів, під новим брендом та логотипом.
Додати коментар (З'явиться після модерації)
Коментарі